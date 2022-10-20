Адвокат назвал самый негативный сценарий в вопросе ДТП с Большовой Адвокат Жорин: самым негативным прогнозом по ДТП с Большовой может стать возбуждение уголовного дела

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анна Большова

Строить прогнозы касательно наказания виновника ДТП в Калужской области, в результате которого водитель за рулем Audi насмерть сбил человека, крайне неправильно, поскольку подробная информация об инциденте отсутствует, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По словам правозащитника, самым негативным сценарием в этом случае может стать возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Таким образом Жорин прокомментировал публикацию Telegram-канала Baza — по данным ресурса, заслуженная артистка России Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области, но не покинула место ДТП и сама вызвала полицию и медиков.

Безусловно, крайне неправильно строить какие-то прогнозы, не обладая подробной информацией, но самое негативное, что может быть, если эти действия будут квалифицированы по ч.3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, — сказал собеседник.

Он напомнил, что максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы, однако при тех обстоятельствах, что известны на данный момент, тюремного срока можно избежать.

Смертельное ДТП произошло 14 октября в одном из населенных пунктов Жуковского района Калужской области, информацию подтвердила пресс-служба регионального УМВД РФ. Имя самой Большовой при этом не назвали и не подтвердили факт ее участия в ДТП.

По информации Baza, в момент происшествия актриса находилась в автомобиле одна, она была трезвая, но не заметила пешехода в темноте, поскольку двигалась по неосвещенной загородной дороге. Большова, как пишет издание, сама позвонила врачам и в полицию.