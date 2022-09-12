Подмосковные хирурги удалили пациентке образование с волосами и хрящами Подольские хирурги спасли репродуктивную функцию пациентки, удалив кисту с волосами и хрящами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционный блок

Подольские хирурги удалили 29-летней пациентке кисту (зрелую тератому), содержавшую волосы и хрящи, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Московской области. В ведомстве отметили, что женщина пожаловалась на тянущие боли в нижнем отделе живота, проведенное УЗИ выявило крупные новообразования в правом яичнике.

В министерстве добавили, что тератома — врожденная патология, возникает во время эмбрионального развития, в ней могут присутствовать как волосы, мышечная и костная ткани, волосы, зубы, так и более сложные органы, например, глаз или конечности. Долгое время патология себя никак не проявляла, пока пациентка не почувствовала себя плохо.

Принимая во внимание репродуктивный возраст пациентки, мы приняли решение о проведении малоинвазивной, органосохраняющей операции. Правый яичник увеличен в размерах до 14 см за счет кистозного, толстостенного образования. Кисту удалили, а здоровая ткань яичника полностью сохранена. В удаленной тератоме были волосы, жировая и хрящевые ткани, — рассказал NEWS.ru главврач Подольского роддома Александр Скобенников.

Он подчеркнул, что репродуктивную функцию пациентки сохранили, сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана.

Ранее подмосковные хирурги спасли от бесплодия мужчину, откачав из его мошонки 700 мл жидкости. Пациента оперировали в урологическом отделении филиала № 2 Балашихинской больницы, куда гражданин пришел с жалобами на боли в органе и его сильное увеличение. В Минздраве региона подчеркнули, что с недугом он ходил несколько месяцев и обратился за помощью, когда проблема достигла «огромных размеров». Медики поставили диагноз «гидроцеле», то есть водянка.