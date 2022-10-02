Появилось видео, как спасенный медведь из Диксона осваивается в Москве

Фото: unsplash.com

Спасенный белый медведь из поселка Диксон Красноярского края, осваивается в Московском зоопарке, сообщает «Подъем». По информации Telegram-канала, у медведя проснулся аппетит. На видеозаписи показано, как животное ест куриную тушку, а рядом лежат коробки из-под пиццы, с которыми медведь играет.

Диксона (так медведя прозвали сотрудники зоопарка) учат выполнять упражнения, предписанные ветеринарами. Мишку стараются увлечь тренировками, чтобы ему не было скучно в вольере.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что в ходе обследования неврологом и реабилитологом у медведя обнаружили слабоположительную динамику. Несмотря на это, из-за характера травм животное не сможет восстановиться полностью. В течение длительного времени медведь будет проходить реабилитационные курсы.

Впервые о пострадавшем медведе стало известно 3 сентября. Его нашли на острове Диксон с огнестрельными и ножевыми ранениями. По одной из версий, на него напали браконьеры. Животное перевезли в Норильск, а после доставили в Москву. Позже Акулова пообещала, что для выздоровления медведя будет сделано все возможное.