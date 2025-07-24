Подавит сорняки и обогатит грунт! Этому многолетнику нипочём засуха и мороз

Подавит сорняки и обогатит грунт! Этому многолетнику нипочём засуха и мороз

Подавит сорняки и обогатит грунт! Этому многолетнику все нипочём! Ясколка — чудо-многолетник, который не боится ни засухи, ни мороза! Исследования, проведенные Ботаническим садом МГУ и международными экспертами, подтвердили, что ясколка (Cerastium) обладает высокой устойчивостью к засухе и морозам, что делает её ценным растением для ландшафтного дизайна.

Ясколка, известная также как «снежный ковер», широко используется в садоводстве благодаря быстрому росту и обильному цветению. По данным Royal Horticultural Society (RHS), этот многолетник требует минимального ухода и идеально подходит для альпийских горок и рокариев.

Почему садоводы любят ясколку?

Декоративность — с мая по июль растение покрывается белоснежными цветами, создавая эффект заснеженного участка.

Неприхотливость — растет на бедных почвах, не боится засухи и морозов.

Почвопокровные свойства — быстро разрастается, подавляя сорняки и укрепляя грунт.

Ученые также отмечают её способность предотвращать эрозию почвы. В ближайшее время планируются новые исследования по применению ясколки в экопроектах.

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