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24 июля 2025 в 08:00

Подавит сорняки и обогатит грунт! Этому многолетнику нипочём засуха и мороз

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подавит сорняки и обогатит грунт! Этому многолетнику все нипочём! Ясколка — чудо-многолетник, который не боится ни засухи, ни мороза! Исследования, проведенные Ботаническим садом МГУ и международными экспертами, подтвердили, что ясколка (Cerastium) обладает высокой устойчивостью к засухе и морозам, что делает её ценным растением для ландшафтного дизайна.

Ясколка, известная также как «снежный ковер», широко используется в садоводстве благодаря быстрому росту и обильному цветению. По данным Royal Horticultural Society (RHS), этот многолетник требует минимального ухода и идеально подходит для альпийских горок и рокариев.

Почему садоводы любят ясколку?

  • Декоративность — с мая по июль растение покрывается белоснежными цветами, создавая эффект заснеженного участка.
  • Неприхотливость — растет на бедных почвах, не боится засухи и морозов.
  • Почвопокровные свойства — быстро разрастается, подавляя сорняки и укрепляя грунт.

Ученые также отмечают её способность предотвращать эрозию почвы. В ближайшее время планируются новые исследования по применению ясколки в экопроектах.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40 °C и цветет все лето!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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