Подал шашлык и эти лодочки с творогом — к мясу никто и не притронулся

Подал шашлык и эти лодочки с творогом — к мясу никто и не притронулся

Раньше я брал на пикник только шашлык. Теперь беру эти лодочки — они исчезают со стола первыми.

Ингредиенты

Огурцы — 4 шт., творог — 200 г, ветчина — 50 г (или сельдь — 100 г), чеснок — 2 зубчика, мята — 2 веточки, редис — 2–4 шт., кинза — 2 веточки, петрушка — 4 веточки, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разрезаю огурцы вдоль пополам и чайной ложкой вынимаю сердцевину — получаются те самые лодочки. Сердцевину мелко рублю.

Смешиваю творог с измельченным чесноком, мятой, рубленой сердцевиной, солю. Начиняю этой массой половинки огурцов. Сверху выкладываю тонкие кружочки редиса и ломтики ветчины (или кусочки сельди, если хочешь соленый вариант). Все, тащи на стол — гости уже навострили вилки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура оказалась неожиданно нежной: соленая рыба идеально оттенила нейтральный творог. Главное — не пересолить начинку, иначе огурцы дадут сок. Лучше хранить в холодильнике не дольше часа до подачи.