По подозрению в убийстве банкира в Москве задержали его партнёра

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи. По предварительным данным, речь идёт о бывшем партнёре предпринимателя, передаёт «112».

Сейчас с задержанным работают следователи. Неизвестно, считают ли силовики подозреваемого исполнителем убийства или его заказчиком.

Один из подозреваемых в совершении убийства Яхонтова, его жены и сына задержан, — сообщил журналистам РЕН ТВ источник.

Тела банкира, его жены и их восьмилетнего сына обнаружили накануне, после того как семья с 24 октября перестала выходить на связь.

Яхонтов в 2016 году проходил по делу о растрате и преднамеренном банкротстве банка. По версии следствия, он и другие сотрудники московского филиала Смоленского банка вывели на счета подконтрольных иностранных компаний больше 600 млн рублей. По этому делу его осудили на шесть лет заключения, а также обязали выплатить больше 2 млрд рублей по гражданскому иску.