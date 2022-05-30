Планируем отдых: аналоги Booking в России в 2022 году Почему россиянам не стоит расстраиваться после ухода Booking из страны

Фото Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Booking больше не доступен российским пользователям. Крупнейший и самый популярный среди туристов сервис для бронирования жилья Booking.com покинул российский рынок в марте. Любителям этого сайта расстраиваться не стоит, ведь свято место пусто не бывает. Рассказываем об аналогах Booking в России, которыми можно воспользоваться уже в 2022 году.

Топ-7 аналогов Booking: поиск по отелям и не только

OneTwoTrip

Достойный российский аналог Booking для планирования отдыха в России и за рубежом. Русский онлайн-сервис для организации путешествий. С его помощью находят и бронируют номера в отелях, покупают железнодорожные, авиа, автобусные билеты, арендуют автомобиль, заказывают экскурсии к достопримечательностям или приобретают туры.

Кроме того, у этого сайта-аналога Booking есть собственная бонусная программа для местных пользователей. После бронирования отеля есть возможность получить кешбэк в виде баллов (до 15%) и потратить их на следующие путешествия. Регулярно появляются акционные предложения.

«Ostrovok.ru»

Ostrovok.ru — это не просто аналог Booking. Это огромный сервис онлайн-бронирования. На сайте или в удобном приложении путешественники могут найти более 1 500 000 предложений о размещении. Вам нужен хостел? Отель? Вилла? Аналог Booking по отелям поможет забронировать любой вид жилья в РФ и за рубежом.

Аналоги Booking в России в 2022 году Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Сервис может похвастаться подробным описанием, яркими фотографиями, а также правдивыми отзывами туристов. Выбирайте номер и сразу бронируйте. Если не можете определиться, вам помогут операторы, которые работают круглосуточно. Помогут выбрать, забронируют, ответят на все вопросы.

У этого российского аналога Booking есть блог о путешествиях, завоевавший множество наград в тревел-сфере. Здесь можно почитать новости мира туризма, узнать о лайфхаках путешественников, отметить для себя интересные маршруты.

«Яндекс.Путешествия

Является крупнейшим аналогом Booking в России. Сервисы платформы позволяют подбирать информацию об отелях, а также о билетах к месту отдыха или командировки, что очень удобно.

Более трех миллионов предложений о размещении: санатории, гостиницы, апартаменты, гостевые дома, хостелы, кемпинги, а также туристические базы. Искать можно по удобным фильтрам, выставляя нужные параметры: стоимость, питание, наличие необходимых удобств, количество звезд, рейтинг, удаленность от моря/парка/аэропорта/центра.

Преимущество платформы — наличие всех доступных вариантов номеров, которые предложены агрегаторами и владельцами отелей. Таким образом пользователь может сверить цены, сравнить условия, выбрать наиболее выгодный вариант для бронирования. Если поездка планируется за пределы России, то этот аналог Booking будет работать больше как агрегатор и переводить пользователя на другой сайт, тот же Ostrovok.ru, например.

«Туту.ру»

Этот российский аналог Booking знаком каждому, кто когда-либо искал нужный маршрут поезда или расписание электрички. Но кроме поиска поездок, на сервисе можно забронировать номер в отелях России, спланировать бизнес-поездку, а также найти экскурсию. Есть отмена бронирования, что порой выручает туристов, если планы меняются. Сервис имеет собственную систему привилегий, например, обмен баллов на бронь.

Российский аналог Booking Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть у этого аналога Booking и мобильное приложение, адаптированное к устройствам с ОС Android (начиная с версии 5.0) и iOS (от 11.0 и выше), скачивается бесплатно из маркетов.

«Суточно.ру»

С помощью данного русского аналога Airbnb, который как и Booking покинул отечественный рынок, можно легко найти квартиру, чтобы снять ее посуточно. Можно выбрать нужный город, район, вариант по расположению, количеству комнат, наличию необходимой бытовой техники и доступа к Интернету.

А если вы счастливый собственник свободной квартиры, то за небольшую комиссию можете выложить объявление о ее сдаче в аренду.

Bronevik.com

Сервис также достоин быть российским аналогом Booking. Среди 30 тысяч вариантов можно искать и бронировать номера в отелях в РФ, а также некоторых стран ближнего зарубежья. В фильтрах можно установить нужную стоимость, удаленность от вокзала/аэропорта/центра, тип жилья, наличие необходимых услуг, вид отдыха.

Есть и минусы: если отменить бронь за 1-7 дней до заезда, придется платить штраф — стоимость первых суток проживания. Еще один минус — мало отзывов об отелях.

Ozon Travel

Является частью популярного маркетплейса. С его помощью можно найти удобный номер. Выбирать вы будете из более чем 1 500 000 вариантов размещения. На этом аналоге Booking найти можно все — от маленького хостела до апартаментов в люксовом отеле.

Сайты-аналоги Booking Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянным покупателям предоставляется возможность открыть счет для кешбэка. В фильтрах пользователь может установить отзывы, рейтинг, удаленность от вокзала/аэропорта/центра, звездность отеля, а также цену на проживание.

Читайте также:

Очаровательный и амбициозный Макрон: политический путь и личная жизнь

Стоит ли ждать всеобщей мобилизации в 2022 году?

Независимость и созависимость: полная история конфликта в Приднестровье

Чувство долга с возвратом: всё об американской программе ленд-лиза

Сибирь в огне: лесные пожары 2022 года