Пирог «Яблочный пай» с карамельной корочкой! Проще и вкуснее, чем шарлотка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог «Яблочный пай» с карамельной корочкой! Проще и вкуснее, чем шарлотка. Попробуйте этот воздушный итальянский вариант! Нежное тесто, карамелизированные яблоки и хрустящая сахарная корочка — идеальный дуэт вкуса и текстуры.

Ингредиенты (форма Ø 22 см)

2–3 яблока (лучше кисло-сладкие)

2–3 желтка

100 г сахара + 3 ст. л. для посыпки

180 г муки

125 мл молока

50 г сливочного масла (25 г в тесто + 25 г для заливки)

1,5 ч. л. разрыхлителя

1 пакетик ванилина

1/3 ч. л. соли

Сахарная пудра для украшения

Приготовление

1. Тесто. Взбейте желтки с сахаром до светлой массы. Добавьте растопленное масло (25 г), затем молоко. Просейте муку с разрыхлителем, аккуратно вмешайте в жидкую основу. Тесто должно напоминать густую сметану.

2. Формовка. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Очищенные яблоки нарежьте тонкими дольками, выложите веером поверх теста.

3. Финал. Полейте оставшимся растопленным маслом, посыпьте 3 ст. л. сахара (для карамельной корочки). Выпекайте 35 минут при 180 °C. Готовый пирог слегка остудите, посыпьте сахарной пудрой.

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