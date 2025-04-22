Пирог «Яблочный пай» с карамельной корочкой! Проще и вкуснее, чем шарлотка. Попробуйте этот воздушный итальянский вариант! Нежное тесто, карамелизированные яблоки и хрустящая сахарная корочка — идеальный дуэт вкуса и текстуры.
Ингредиенты (форма Ø 22 см)
- 2–3 яблока (лучше кисло-сладкие)
- 2–3 желтка
- 100 г сахара + 3 ст. л. для посыпки
- 180 г муки
- 125 мл молока
- 50 г сливочного масла (25 г в тесто + 25 г для заливки)
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- 1 пакетик ванилина
- 1/3 ч. л. соли
- Сахарная пудра для украшения
Приготовление
1. Тесто. Взбейте желтки с сахаром до светлой массы. Добавьте растопленное масло (25 г), затем молоко. Просейте муку с разрыхлителем, аккуратно вмешайте в жидкую основу. Тесто должно напоминать густую сметану.
2. Формовка. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Очищенные яблоки нарежьте тонкими дольками, выложите веером поверх теста.
3. Финал. Полейте оставшимся растопленным маслом, посыпьте 3 ст. л. сахара (для карамельной корочки). Выпекайте 35 минут при 180 °C. Готовый пирог слегка остудите, посыпьте сахарной пудрой.
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