Тертый пирог с лимонно-яблочной начинкой! Баланс кислинки и сладости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тертый пирог с лимонно-яблочной начинкой! Ароматная выпечка с идеальным балансом кислинки и сладости. Он сочетает в себе ароматные ноты лимона и яблок. Эта домашняя выпечка украсит любое чаепитие и порадует своих поклонников нежным тестом и насыщенным вкусом. Приготовьте его и насладитесь чудесным сочетанием, которое подарит вам моменты уюта и тепла.

Ингредиенты для теста

Мука — 220 г

Сливочное масло — 90 г (охлажденное)

Сахар — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 1/3 ч. л.

Для начинки

Лимоны — 2-3 шт. (очищенные от кожуры)

Яблоко — 1 крупное

Сахар — 150 г

Крахмал — 30 г

Цедра лимона — с двух плодов

Приготовление

1. Смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар. Добавьте нарезанное масло, перетрите в крошку. Введите яйцо со сметаной, быстро соберите тесто. Уберите в морозилку, пока делаете начинку.

2. Начинка. Блендером измельчите лимоны (без косточек), яблоко и цедру. Добавьте сахар и крахмал, проварите 5 минут до загустения. Охладите.

3. Сборка. Разделите тесто на 2 неравные части (2/3 и 1/3). Из большей части сформируйте основу с бортиками. Выложите начинку, сверху натрите оставшееся тесто. Сверху можно выложить дольки яблок и лимона и посыпать сахаром. Готовьте 30 минут при 180 °C до золотистого цвета.

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