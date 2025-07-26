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26 июля 2025 в 10:41

Пирог с творогом и маком — неожиданный вкус и классика в одном флаконе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежный рассыпчатый пирог с творожно-абрикосово-маковой начинкой — отличный выбор для любителей сладкой выпечки с оригинальным сочетанием вкусов. Легкий в приготовлении, этот пирог понравится всей семье.

Ингредиенты

  • Мука — 2 стакана
  • Сливочное масло — 200 г (можно 100 г масла и 100 г маргарина)
  • Яйца — 4 шт.
  • Творог — 500 г
  • Консервированные абрикосы или персики — 1 банка (850 мл)
  • Мак — 3 ст. л.
  • Сахар — 1,5 стакана (1 стакан для начинки, 0,5 стакана для теста)
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Ванилин — на кончике ножа

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром и ванилином до пышности.
  2. Протрите творог через сито и соедините с яично-сахарной смесью. Взбейте до однородности.
  3. Нарежьте консервированные абрикосы или персики кубиками, добавьте их в творожную массу вместе с маком. Перемешайте — начинка будет жидкой.
  4. В миске смешайте муку с разрыхлителем и сахаром. Натертое замороженное масло добавьте в муку и перетрите руками до состояния крошки.
  5. Форму диаметром 24 см смажьте маслом и немного присыпьте мукой. Выложите половину крошки на дно и распределите по краям, формируя бортики высотой 4–5 см.
  6. Вылейте творожно-абрикосовую начинку на основу, сверху равномерно покройте оставшейся крошкой.
  7. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40–50 минут до золотистой корочки.

Остудите пирог перед подачей. Этот десерт станет отличным дополнением к чаю или кофе и порадует своим балансом сладости и текстур.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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