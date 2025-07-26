Пирог с творогом и маком — неожиданный вкус и классика в одном флаконе

Пирог с творогом и маком — неожиданный вкус и классика в одном флаконе

Нежный рассыпчатый пирог с творожно-абрикосово-маковой начинкой — отличный выбор для любителей сладкой выпечки с оригинальным сочетанием вкусов. Легкий в приготовлении, этот пирог понравится всей семье.

Ингредиенты

Мука — 2 стакана

Сливочное масло — 200 г (можно 100 г масла и 100 г маргарина)

Яйца — 4 шт.

Творог — 500 г

Консервированные абрикосы или персики — 1 банка (850 мл)

Мак — 3 ст. л.

Сахар — 1,5 стакана (1 стакан для начинки, 0,5 стакана для теста)

Разрыхлитель — 10 г

Ванилин — на кончике ножа

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром и ванилином до пышности. Протрите творог через сито и соедините с яично-сахарной смесью. Взбейте до однородности. Нарежьте консервированные абрикосы или персики кубиками, добавьте их в творожную массу вместе с маком. Перемешайте — начинка будет жидкой. В миске смешайте муку с разрыхлителем и сахаром. Натертое замороженное масло добавьте в муку и перетрите руками до состояния крошки. Форму диаметром 24 см смажьте маслом и немного присыпьте мукой. Выложите половину крошки на дно и распределите по краям, формируя бортики высотой 4–5 см. Вылейте творожно-абрикосовую начинку на основу, сверху равномерно покройте оставшейся крошкой. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40–50 минут до золотистой корочки.

Остудите пирог перед подачей. Этот десерт станет отличным дополнением к чаю или кофе и порадует своим балансом сладости и текстур.

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