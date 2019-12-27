https://static.news.ru/photo/e8ecf61c-2899-11ea-9100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс РФ предложил отправлять пилотов-выпускников лётных училищ вместо армии на работу в авиакомпании в качестве прохождения альтернативной службы.

Минтранс считает, что прохождение пилотами-выпускниками альтернативной службы в российских авиакомпаниях, во-первых, позволит сохранить им лётные навыки, во-вторых, повысит эффективность расходования бюджетных средств, которые выделяются на их обучение, — передаёт слова источника «Интерфакс».

Собеседник агентства отметил, что с предложением ознакомились Минтруд и Минобороны — оба ведомства идею не поддержали.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о призыве в армию сотрудника Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.