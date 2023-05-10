SHAMAN рассказал о прадеде, прошедшем Великую Отечественную войну SHAMAN вышел на акцию «Бессмертный полк» в футболке с прадедом-участником ВОВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

В День Победы российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, принял участие в акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге, куда он прилетел, чтобы выступить на праздничном концерте и почтить память защитников Родины в годы Великой Отечественной войны, сообщает «КП — Екатеринбург». В Историческом сквере города исполнитель появился в футболке с портретом прадеда на груди и рассказал, что его предок был артиллеристом и защищал блокадный Ленинград.

По словам артиста, его прадед Михаил Сергеевич Селедкин был призван на войну 7 июля 1941 года в возрасте 22 лет и отправлен на Ленинградский фронт в составе 81-й артиллерийской бригады.

В первую, самую страшную зиму блокады Ленинграда, 1941-1942 год, был такой жуткий холод, что, когда они собирались идти в атаку, шинели примерзали к земле, так что вставать было очень тяжело. Еще прадедушка рассказывал о том, что пищи не хватало настолько, что приходилось есть даже крыс, чтобы не умереть от голода, — рассказал Ярослав.

SHAMAN добавил, что его прадедушка был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая в десятках городов по всему миру, в том числе в Пекине, Париже, Риме, Тель-Авиве, Кельне, Франкфурте-на-Майне и в Бейруте.