Песков: РФ не намерена вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/6b09acdc-1776-11eb-a0b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Россия не намерена вмешиваться в события, происходящие в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

И мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться, — сказал он.

Отвечая на один из вопросов журналистов, пресс-секретарь отметил, что «взаимосвязанность и взаимозависимость экономик» России и Белоруссии «находится на высочайшем уровне», передаёт РИА Новости. Поэтому Кремлю трудно оставлять без внимания такие вопросы, как работа крупных белорусских предприятий.

Действительно, насколько ритмично и надёжно функционируют эти предприятия в Белоруссии, для нас чрезвычайно важно, — подчеркнул Песков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Европа лишилась возможности дальнейшего диалога с Белоруссией после того, как признала её лидера нелегитимным. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.