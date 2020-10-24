Песков: РФ не намерена вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Россия не намерена вмешиваться в события, происходящие в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
И мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться, — сказал он.
Отвечая на один из вопросов журналистов, пресс-секретарь отметил, что «взаимосвязанность и взаимозависимость экономик» России и Белоруссии «находится на высочайшем уровне»,
Действительно, насколько ритмично и надёжно функционируют эти предприятия в Белоруссии, для нас чрезвычайно важно, — подчеркнул Песков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Европа лишилась возможности дальнейшего диалога с Белоруссией после того, как признала её лидера нелегитимным. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.