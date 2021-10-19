Песков: Путин не планирует обращения по ситуации с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует специального обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Нет пока. Как будет, мы сообщим, — подчеркнул представитель Кремля.

В 2020 году Путин в разгар пандемии выступал со специальным обращением к россиянам несколько раз.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России 18 октября возросло за сутки на 1015 против 998 днём ранее и достигло 225 325. Это стало новым рекордом с начала пандемии. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 33 740, до 8 060 752.

Ранее NEWS.ru сообщал, что С 25 октября до 25 февраля москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны вновь соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства или на садовых участках. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, власти вынуждены принять срочные меры, чтобы защитить старшее поколение.