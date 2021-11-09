Песков назвал тревожной ситуацию на белорусско-польской границе

Москва внимательно следит за обстановкой на белорусско-польской границе и надеется, что она не примет формы, которые будут угрожать безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Он отметил , что Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по линии спецслужб, и обмениваются всей необходимой информацией. Он также подчеркнул, что главным в этой ситуации остаётся жизнь и здоровье скопившихся на границе людей и в Кремле очень внимательно наблюдают за сложившейся ситуацией.

Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности, — сказал пресс-секретарь.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Министр иностранных дел Польши Пётр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события.

8 ноября мигранты пытались штурмом прорваться через польскую границу. Они бросали в солдат камни, бутылки и палки, пограничники применяли слезоточивый газ. Также стало известно, что на границе с Белоруссией 8 ноября предприняли 309 попыток прорваться в Польшу, 17 человек задержаны. Также было выдано более 80 решений о выезде с территории Польши.