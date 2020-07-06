Песков прокомментировал конфликт в «Ведомостях»

https://static.news.ru/photo/2b38ffca-bf7b-11ea-a011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль не имеет права и намерения вмешиваться в дела журналистских коллективов и собственников СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт в издании «Ведомости».

Мы уже говорили, что, во-первых, всё зависит от кодекса каждого издания, он везде разный, и издания работают по разному принципу. В любом случае мы не имеем права и не имеем намерения вмешиваться во взаимоотношения журналистских коллективов и собственников тех или иных средств массовой информации, — пояснил Песков журналистам.

Он подчеркнул, что российские власти желают коллективу журналистов «Ведомостей» и собственникам газеты найти решения, которые устраивают друг друга, чтобы издание продолжало функционировать на профессиональном уровне.

В марте 2020 года исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров, который ранее был гендиректором «Сноба». После этого в издании произошёл внутриредакционный конфликт. Журналисты утверждают, что некоторые темы в газете оказались под запретом, также Шмаров якобы хочет кардинально изменить редакционную политику. В мае было объявлено, что новым владельцем «Ведомостей» станет Иван Ерёмин, который владеет новостным сайтом «ФедералПресс».

NEWS.ru писал, что профсоюз газеты «Ведомости» выдвинул требования к акционерам. В случае отказа от их удовлетворения сотрудники угрожают забастовкой. Журналисты требуют выполнить 12 пунктов, среди которых — гарантии соблюдения редакционных правил («Догмы»), гарантии участия профильного редактора в принятии решения о размещении материалов, гарантии проведения юридической экспертизы штатными юристами и другие пункты.