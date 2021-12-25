«Букв осталось не так много»: Песков пошутил про новые штаммы COVID

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил журналистам поздравление с наступающим Новым годом. В обращении он пошутил, что 2022 год будет лучше, так как букв в греческом алфавите, которыми называют новые штаммы COVID, осталось не так много.

Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы! — написал представитель Кремля.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. Вирус быстро распространился и начал мутировать.

Ранее ВОЗ сообщила, что «омикрон» обнаружен уже в 106 странах. Там отмечают, что новый штамм распространяется быстрее других вариаций коронавируса, даже в странах с высоким уровнем иммунитета у населения.

При этом в организации уточняют, что «общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность „омикрон“-штаммом, остаётся очень высоким». На данный момент в мире продолжает доминировать «дельта»-штамм, обнаруженный за этот период в 96% образцов биоматериала.