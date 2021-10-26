Песков ответил на вопрос о визите Путина в Севастополь

Кремль проинформирует о планах президента России Владимира Путина на День народного единства 4 ноября после того, как они будут окончательно сформулированы. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности поездки российского лидера в Севастополь, сообщает РИА Новости.

Мы проинформируем вас своевременно, после того как они (планы.— NEWS.ru) будут окончательно сформулированы, — цитирует Пескова агентство.

В этом году россияне в ноябрьские праздники будут отдыхать четыре дня подряд — с 4 по 7 ноября. День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает на четверг, поэтому пятница, 5 ноября, также является нерабочей. Затем идут два обычных выходных — суббота и воскресенье.

Ранее Песков рассказал, что Путин продолжит работу во время нерабочих дней в дистанционном формате. Тогда он отметил, что пока личных встреч у Путина не запланировано.

20 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их.