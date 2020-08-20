Песков: Кремль знает из СМИ о состоянии здоровья Навального

https://static.news.ru/photo/ba70123c-e2da-11ea-b267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль знает из СМИ о тяжёлом состоянии Алексея Навального. Если анализы подтвердят отравление политика, то будет расследование.

Сначала нам нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут врачам определить, что же произошло, что стало причиной этой ситуации, причиной потери сознания Навальным. После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование, — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что лечения оппозиционера привлечены лучшие врачи. По его словам, сотрудники медучреждений и правоохранительных органов одинаковым образом относятся ко всем гражданам России, передаёт ТАСС.

Во время полёта из Томска в Москву политик почувствовал себя плохо. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

По последним данным, омским врачам удалось стабилизировать состояние Навального. Вопрос транспортировки политика из Омска пока не рассматривается. В Министерстве здравоохранения отметили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости.

Врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявил, что Навального необходимо эвакуировать в Европу. Однако ситуация с транспортировкой оппозиционера осложняется пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-шоу «Соловьёв LIVE» рассказал, что, по его мнению, могло случиться с Алексеем Навальным в самолёте.