Песков: действия Пригожина не имеют отношения к Кремлю

https://static.news.ru/photo/e502886e-e789-11ea-9813-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин является предпринимателем и его действия, в число которых входят и суды в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), не имеют отношения к российским властям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пригожин является бизнесменом, предпринимателем и не раз судился в связи с публикациями в его адрес. Насколько я понимаю, какие-то процессы ему удалось выиграть, и он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов, поэтому это никакого отношения к нам не имеет. Это не имеет и не может иметь никакого отношения к президенту, — пояснил представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, проговаривал ли Пригожин с главой страны Владимиром Путиным свои заявления о долге ФБК, передаёт РИА Новости.

Поводом для комментария стали сообщения СМИ о том, что бизнесмен выкупил у пищевого комбината «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального и его соратницы Любови Соболь по ФБК. Теперь Пригожин может требовать у них почти 88 рублей по иску комбината питания.

Пригожин до этого заявил, что уже с 25 августа его юристы начали работу по принудительному взысканию долга с ФБК и госпожи Соболь. При этом из-за того, что сам Навальный сейчас находится в коме в берлинской клинике. Решение о том, взыскивать ли с него долг, бизнесмен отложил на неопределённый срок. Глава «Конкорд менеджмент» при этом подчеркнул, что хочет «раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей».

Поводом для иска к комбинату, который, по слухам связан, как считается, с близким к президенту Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, стало расследование ФБК, выпущенное в начале 2019 года. Фонд обвинил занимающиеся организацией питания компании во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018-го. После этого Соболь и родители пострадавших детей подали коллективный иск, а суд, признав вину компаний, частично удовлетворил требования родителей.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков рассказал, почему Кремль не называет оппозиционера Алексея Навального по имени, используя в формулировках слово «больной».