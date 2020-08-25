Песков объяснил, почему в Кремле не называют Навального по имени

https://static.news.ru/photo/7909712e-e787-11ea-bbf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Кремль не называет оппозиционера Алексея Навального по имени, используя в формулировках слово «больной». По его словам, он является рядовым пациентом.

Он является пациентом, и он болеет, так мы его и называем. Мы по-прежнему желаем ему скорейшего выздоровления <...> Это не меняет сути дела, — приводит его слова РИА Новости.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.

Ранее Песков заявлял, что Кремль категорически против «приклеивания ярлыков» по ситуации с Навальным. Он отметил, что к поспешным заявлениям об «отравлении» блогера Москва относится терпеливо, но на данный момент с подобными формулировками не согласна, писал NEWS.ru.