Кремль призвал «не приклеивать ярлыки» в ситуации с Алексеем Навальным

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Многочисленные анализы, взятые омскими медиками у российского оппозиционера Алексея Навального, к сожалению, не помогли выявить вещество, из-за которого политик оказался в коме. Москва также не располагает информацией, получилось ли это у немецких врачей, наблюдающих за состоянием блогера в данный момент, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль категорически против «приклеивания ярлыков» по ситуации с Навальным.

Различные поспешные формулировки, которые обильно используются — что с высокой долей вероятности отравление и так далее — мы терпеливо к этому относимся, но категорически не согласны на данной стадии. Надо найти отравляющее вещество! Как мы можем говорить об отравлении, если нет отравляющего вещества? <...>Мы не меньше других заинтересованы в установлении причин, что произошло с больным, — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что к поспешным заявлениям об «отравлении» Навального Москва относится терпеливо, но на данный момент с подобными формулировками не согласна.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в случае с Алексеем Навальным было использовано «боевое отравляющее вещество». Об этом заявил врач, бывший сотрудник реанимации московской больницы № 7 Алексей Моторов.

Врач подчеркнул, что интоксикацию любого генеза установить достаточно просто, однако в случае с маленькими дозами порой возникают сложности. Несмотря на отсутствие лабораторных данных, пока отвергать эту версию нельзя, считает он.