Первое таинство крещения прошло в главном храме ВС России

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В главном храме Вооруженных Сил РФ — соборе Воскресения Христова были крещены два младенца.

Как сообщают «Аргументы недели», со ссылкой на пресс-службу Минобороны первое таинство крещения состоялось в баптистерии патриаршего собора. Обряд провел ключарь храма епископ Стефан.

С сегодняшнего дня открыт путь через крещение в церковь и остальным гражданам и воинам, — пояснил епископ Стефан после совершения обряда.

Собор Воскресения Христова спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Фасады здания отделаны металлом, своды остеклены. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров, а протяжённость галереи музейного комплекса «Дорога памяти» — 1418 метров, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, — 19,45 метра. Собор является третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Как писал NEWS.ru, освящённый 14 июня главный храм Вооружённых сил стоил 6 млрд рублей. Изначально заявлялось, что он строится на народные пожертвования. В начале 2020 года выяснилось, что половину — 3 млрд рублей — оплатили бюджеты Москвы и Московской области. Оставшиеся 3 млрд составили, по официальным заявлениям, деньги частных лиц. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин перевёл личные средства на изготовление центральной иконы собора.

Президент осмотрел патриарший собор в Подмосковье 23 июня.