Первая в РФ академия блогеров появится в Москве

https://static.news.ru/photo/955ffb92-f68f-11ea-8156-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

В российской столице 19 сентября откроется первая в стране академия блогеров на базе Московского энергетического института.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте мэра Москвы. Согласно ему, академия блогеров — совместный проект Московского энергетического института (МЭИ) и образовательной площадки «КиберМосква» Комитета общественных связей и молодежной политики. Студентов разделят на две возрастные группы: до 13 лет и от 13 до 45 лет. Подать заявку на обучение можно до 10 октября 2020 года.

Задача академии - научить начинающих блогеров профессионально и качественно презентовать себя, используя инструменты собственного интернет-аккаунта, — говорится в сообщении.

Учащиеся академии смогут получить информацию о видах видеосъемки и презентации, прослушать курс о монтаже, цветокоррекции видео и освоить азы ораторского искусства. Преподавателями станут специалисты с опытом педагогической работы. Занятия будут проводиться очно и дистанционно. Программа курса рассчитана на месяц, в неё входят четыре мастер-класса и столько же лекций. После прохождения обучения и успешной сдачи итогового теста студенты получат соответствующие сертификаты, передаёт ТАСС.

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