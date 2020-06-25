Первая промышленная партия вакцины от COVID-19 в РФ может появиться осенью

https://static.news.ru/photo/20d0e970-b6d5-11ea-a231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая промышленная партия вакцины от COVID-19 в России появится в начале осени, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мы все ждём обещанных сроков — это начало осени. Ждём для того, чтобы получить первую производственную партию вакцины, — отметила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у них наблюдалось повышение температуры и головная боль, но в течение суток все симптомы прошли. В университете уточнили, что добровольцы — мужчины и женщины от 18 до 65 лет, к привычному образу жизни они вернутся через 28 дней после вакцинации. Однако состояние их здоровья будет контролироваться ещё в течение шести месяцев.

По данным на 25 июня, коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России составляет 0,93. Показатели ниже единицы зафиксированы десять дней подряд. Этот коэффициент демонстрирует скольких человек может заразить один инфицированный до самоизоляции.

NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в 82 российских регионах коронавирус был подтверждён у 7113 человек. Заболевание без клинических симптомов было диагностировано у 32% инфицированных. Общее число случаев коронавирусной инфекции в РФ достигло 613 994 человек. Излечились 375 164 жителя России (+ 6342 за сутки), скончались от инфекции 8605 человек (+92 за сутки).