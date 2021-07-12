Пересчитано несколько раз: власти объяснили задержку данных онлайн-выборов

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко объяснил, почему результаты онлайн-голосования по столице появились только спустя восемь часов после закрытия участков. По его словам, данные пересчитывали несколько раз, потому что в городе действовала система с возможностью переголосовать. Об этом пишет РБК.

Всё к утру было пересчитано несколько раз на всякий случай в связи с тем, что у нас, в отличие от всей страны, была уникальная функция для людей — отложенное голосование, — сказал он.

Чиновник добавил, что в связи с этим возникли «особенности в реализации блокчейна», который выполняет «Лаборатория Касперского». Эксперты организации быстро расшифровали информацию, но должны были провести «многоракурсные и многовекторные проверки корректности цепочек», чтобы убедиться, что учитывается именно последний из внесённых голосов.

Качество в данном случае важнее скорости, чтобы быть уверенным, что все правильно посчитано, — сказал он.

По его словам, «всё перепроверяли», как минимум, четыре раза, что и заняло время. В связи с этим у городских властей нет сомнений в итогах онлайн-голосования. Лысенко отметил, что результаты голосования «ушли от ДИТ» утром в 04:00–06:00 20 сентября.

Выборы в Москве завершились в 20:00 19 сентября, последние участки в стране закрылись в 21:00. После этого начали появляться первые результаты голосования. Данные по онлайн-голосованию из всех регионов, кроме Москвы, появились практически сразу. Однако в столице использовалась другая система. Результаты электронного голосования по городу до сих пор не опубликованы — огласить их планируют в 14:00 20 сентября. При этом по предварительным результатам голосования на участках, в одномандатных округах большинство победителей — представители КПРФ, а также другие кандидаты, не представляющие «Единую Россию».

При голосовании по партийным спискам, по результатам подсчёта 97% голосов лидирующие позиции занимает «Единая Россия» с 49,79% голосов. КПРФ занимает второе место с 19,07%, ЛДПР расположилась на третьей позиции — с 7,47%, за ней идут партии СРЗП (7,41%) и «Новые люди» (5,37%).