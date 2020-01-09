https://static.news.ru/photo/c3ef25e0-3372-11ea-abb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Список самых востребованных должностей среди учителей появится в рамках нацпроекта «Образование».

Как пояснили в Минпросвещения, ежегодно будет проводиться мониторинг обеспеченности образовательных учреждений кадрами, а также перечень наиболее востребованных педагогических должностей в разрезе учебных предметов. Данная инициатива одобрена Кабмином, передаёт ТАСС.

Также Министерство просвещения совместно с Министерством образования и при содействии региональных органов управления образованием будут определять потребность в подготовке педагогов по образовательным программам высшего образования. Таким образом, студенты педвузов смогут проходить практику по своему профилю ещё во время учёбы.

Как писал NEWS.ru ранее, министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в России существует дефицит учителей английского языка, информатики и математики. Васильева также отметила, что в некоторых регионах не хватает учителей начальных классов — из ряда субъектов РФ поступают просьбы о подготовке таких кадров.