Перцы отблагодарят богатым урожаем: запомните главный уход за кустами в июле

Июль — самый важный месяц для перцев. Именно сейчас закладывается будущий урожай, поэтому несколько простых приемов помогут получить больше крупных, сочных и сладких плодов.

Поливайте перцы только теплой водой, не допуская пересыхания почвы. На один куст требуется до 10 литров воды в неделю, но лучше разделить этот объем на несколько поливов. Чтобы влага дольше сохранялась, замульчируйте грядку соломой или скошенной травой слоем 5–7 см.

Не забывайте о подкормках. Подойдут настой коровяка, гранулированный птичий помет, зольный настой или комплексное минеральное удобрение с калием и фосфором. Также удаляйте побеги ниже первой развилки, лишние пасынки и слабые ветви, а высокие кусты обязательно подвязывайте.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после такого ухода перцы стали завязывать больше плодов. В сильную жару по возможности слегка притеняйте растения в полдень — это поможет сохранить цветки и будущий урожай.

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