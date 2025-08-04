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04 августа 2025 в 05:59

Пельмени в горшочках: как превратить полуфабрикат в кулинарный шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пельмени под говяжьим соусом в горшочках — это блюдо, которое превращает полуфабрикат в настоящий шедевр. Нежный соус придает пельменям насыщенный вкус, а запекание в горшочках делает их особенно сочными.

Ингредиенты:

  • пельмени — 500 г;
  • вода — 2 л;
  • соль — по вкусу;
  • лавровый лист — 1-2 шт;
  • перец душистый — 5-6 горошин;
  • говяжья печень — 400 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • бульон от пельменей — 250 мл.

Приготовление:

  1. Пельмени отварите до полуготовности в подсоленной воде с лавровым листом и перцем.
  2. Лук нарежьте и обжарьте на сливочном масле до прозрачности.
  3. Печень очистите от пленок, нарежьте кубиками и добавьте к луку.
  4. Обжаривайте 5–7 минут, затем добавьте томатную пасту и сметану.
  5. Влейте бульон, посолите, поперчите и тушите 10 минут.
  6. Разложите пельмени по горшочкам, залейте соусом.
  7. Запекайте при 180 °C 15–20 минут.

Ранее сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
пельмени
рецепты
полуфабрикаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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