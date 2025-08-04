Пельмени в горшочках: как превратить полуфабрикат в кулинарный шедевр

Пельмени под говяжьим соусом в горшочках — это блюдо, которое превращает полуфабрикат в настоящий шедевр. Нежный соус придает пельменям насыщенный вкус, а запекание в горшочках делает их особенно сочными.
Ингредиенты:
- пельмени — 500 г;
- вода — 2 л;
- соль — по вкусу;
- лавровый лист — 1-2 шт;
- перец душистый — 5-6 горошин;
- говяжья печень — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- черный перец — по вкусу;
- бульон от пельменей — 250 мл.
Приготовление:
- Пельмени отварите до полуготовности в подсоленной воде с лавровым листом и перцем.
- Лук нарежьте и обжарьте на сливочном масле до прозрачности.
- Печень очистите от пленок, нарежьте кубиками и добавьте к луку.
- Обжаривайте 5–7 минут, затем добавьте томатную пасту и сметану.
- Влейте бульон, посолите, поперчите и тушите 10 минут.
- Разложите пельмени по горшочкам, залейте соусом.
- Запекайте при 180 °C 15–20 минут.
Ранее сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.