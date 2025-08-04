Пельмени в горшочках: как превратить полуфабрикат в кулинарный шедевр

Пельмени в горшочках: как превратить полуфабрикат в кулинарный шедевр

Пельмени под говяжьим соусом в горшочках — это блюдо, которое превращает полуфабрикат в настоящий шедевр. Нежный соус придает пельменям насыщенный вкус, а запекание в горшочках делает их особенно сочными.

Ингредиенты:

пельмени — 500 г;

вода — 2 л;

соль — по вкусу;

лавровый лист — 1-2 шт;

перец душистый — 5-6 горошин;

говяжья печень — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

сливочное масло — 30 г;

сметана — 3 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

черный перец — по вкусу;

бульон от пельменей — 250 мл.

Приготовление:

Пельмени отварите до полуготовности в подсоленной воде с лавровым листом и перцем. Лук нарежьте и обжарьте на сливочном масле до прозрачности. Печень очистите от пленок, нарежьте кубиками и добавьте к луку. Обжаривайте 5–7 минут, затем добавьте томатную пасту и сметану. Влейте бульон, посолите, поперчите и тушите 10 минут. Разложите пельмени по горшочкам, залейте соусом. Запекайте при 180 °C 15–20 минут.

Ранее сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.