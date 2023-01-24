Педиатр рассказала о влиянии конструкторов на развитие детей Педиатр Смазнова: конструкторы помогают детям развивать интеллект и мелкую моторику

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Конструкторы помогают ребенку в развитии мелкой моторики и интеллектуальных способностей, заявила в разговоре с NEWS.ru педиатр, заведующая детской поликлиникой Талдомской ЦРБ Светлана Смазнова. По ее словам, дальнейшее развитие малыша во многом зависит от того, насколько ловко он в ходе этой игры научится управлять своими пальцами. Эксперт подчеркнула, что мелкая моторика также стимулирует развитие детского мозга, помогает выполнять повседневные действия.

В более старшем возрасте у детей хорошо развивается память, внимание, расширяется словарный запас, поэтому ребенок должен осваивать множество движений, особенно мелкие — руками, пальчиками, — рассказала Смазнова.

Как заметила врач, у всех детей моторные навыки развиваются постепенно. Поэтому для них необходимо создавать активную подготовительную среду, предлагать разные игры и упражнения — это могут быть конструкторы, деревянные игрушки или пазлы.

Но все необходимо делать под присмотром взрослых, чтобы мелкие детали не попадали детям в рот, нос, уши, — добавила эксперт.

Ранее педиатр Марина Мягкова сообщила, что закаливание ребенка нельзя проводить после недавно перенесенного инфекционного заболевания и при повышенной температуре. Помимо этого, закаливающие процедуры запрещены в период прорезывания зубов, а также если ребенку недавно сделали прививку.