Печеные кабачки с пикантной белой заправкой! Закуска станет вашим фаворитом! Запечённые кабачки с ароматной заправкой — простая и вкусная закуска, которая быстро готовится и отлично подходит для лёгкого обеда или ужина. Сочетание свежих овощей с нежным греческим йогуртом, специями и пикантной брынзой не оставит никого равнодушным.
Ингредиенты
- Кабачок — 2 шт.
- Лук — 1 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль и специи (мята, лимонный перец, прованские травы) — по вкусу
Заправка
- Греческий йогурт — 150 г
- Брынза — 70 г
- Зелень — 1 пучок
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — по желанию
Приготовление:
- Нарежьте кабачки и лук кольцами, добавьте специи и масло, тщательно перемешайте. Аккуратно выложите овощи на противень и запекайте при 190 °C около 20 минут. Дайте немного остыть.
- Для заправки смешайте йогурт, брынзу, измельчённую зелень, чеснок и соль. Заправьте овощи приготовленным соусом, охладите в холодильнике. По желанию посыпьте сверху измельчёнными грецкими орехами перед подачей.
Ранее мы готовили закусочный торт из кабачков и баклажанов! Вкусная прослойка — и хит готов.