Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 07:00

Печеные кабачки с пикантной белой заправкой! Закуска станет вашим фаворитом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печеные кабачки с пикантной белой заправкой! Закуска станет вашим фаворитом! Запечённые кабачки с ароматной заправкой — простая и вкусная закуска, которая быстро готовится и отлично подходит для лёгкого обеда или ужина. Сочетание свежих овощей с нежным греческим йогуртом, специями и пикантной брынзой не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты

  • Кабачок — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль и специи (мята, лимонный перец, прованские травы) — по вкусу

Заправка

  • Греческий йогурт — 150 г
  • Брынза — 70 г
  • Зелень — 1 пучок
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по желанию

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачки и лук кольцами, добавьте специи и масло, тщательно перемешайте. Аккуратно выложите овощи на противень и запекайте при 190 °C около 20 минут. Дайте немного остыть.
  2. Для заправки смешайте йогурт, брынзу, измельчённую зелень, чеснок и соль. Заправьте овощи приготовленным соусом, охладите в холодильнике. По желанию посыпьте сверху измельчёнными грецкими орехами перед подачей.

Ранее мы готовили закусочный торт из кабачков и баклажанов! Вкусная прослойка — и хит готов.

кабачки
закуски
простой рецепт
сметана
чеснок
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МЧС России прибыл в Азербайджан
Мантуров анонсировал появление на маркетплейсах «российской полки»
Суд ЯНАО признал погибшего работником ради выплат семье
Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК озвучил основную версию гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл обстоятельства и место гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Названа вероятная причина отставки покончившего с собой Старовойта
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.