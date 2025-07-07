Печеные кабачки с пикантной белой заправкой! Закуска станет вашим фаворитом! Запечённые кабачки с ароматной заправкой — простая и вкусная закуска, которая быстро готовится и отлично подходит для лёгкого обеда или ужина. Сочетание свежих овощей с нежным греческим йогуртом, специями и пикантной брынзой не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты

Кабачок — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль и специи (мята, лимонный перец, прованские травы) — по вкусу

Заправка

Греческий йогурт — 150 г

Брынза — 70 г

Зелень — 1 пучок

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по желанию

Приготовление:

Нарежьте кабачки и лук кольцами, добавьте специи и масло, тщательно перемешайте. Аккуратно выложите овощи на противень и запекайте при 190 °C около 20 минут. Дайте немного остыть. Для заправки смешайте йогурт, брынзу, измельчённую зелень, чеснок и соль. Заправьте овощи приготовленным соусом, охладите в холодильнике. По желанию посыпьте сверху измельчёнными грецкими орехами перед подачей.

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