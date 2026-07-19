Печеночный паштет быстрого приготовления: намазал на хлеб, и завтрак готов. Секрет в правильном тушении

Секрет этого паштета — в правильной обжарке печени и балансе овощей. Лук и морковь придают сладость и сочность, а сметана — нежность и легкую кислинку. Готовый паштет можно есть просто ложкой, но лучше — намазать на свежий хлеб и приправить черным перцем.

Ингредиенты

Печень (куриная или говяжья) — 150 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., сметана — 2 ст. л., мука — 1,5 ст. л., масло растительное — для жарки, соль и перец — по вкусу, лавровый лист — 1–2 шт.

Как готовлю

Сначала мелко рублю лук, натираю морковь на крупной терке и обжариваю все на растительном масле до мягкости. Печень нарезаю кусочками, обваливаю в муке и отправляю к овощам, обжариваю вместе 5 минут до легкой корочки. Затем добавляю сметану, соль, перец, лавровый лист, вливаю немного воды (буквально пару ложек) и тушу под крышкой 10–12 минут на медленном огне, пока печень не станет мягкой. Самое важное — дать массе полностью остыть, а затем взбить ее блендером до однородного, гладкого состояния. Готовый паштет перекладываю в банку, сверху можно залить растопленным сливочным маслом для хранения.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Печень я брал куриную, она нежнее, и сметана добавила нужную кислинку, которой так не хватает магазинным паштетам. Когда взбил блендером, масса стала воздушной, как мусс. Единственное — не поленитесь остудить массу перед взбиванием, иначе текстура будет жидковата. Идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса на работе.