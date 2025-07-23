Печень в семье просто обожают — тушим вкуснятину в сливочной заливке

Тушеная печень в сметанном соусе — это простое и полезное блюдо, которое готовится всего за 30 минут. Нежная печень с ароматным луком и чесноком в сливочном соусе получается особенно вкусной и мягкой. Такой вариант приготовления понравится даже тем, кто не очень любит печень.
Ингредиенты:
- печень — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сметана — 200 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- зелень — для украшения.
Приготовление:
- Печень промойте, очистите, нарежьте.
- Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
- Добавьте печень, обжарьте 5–7 минут.
- Влейте сметану, тушите 15–20 минут.
- Посолите, поперчите, украсьте зеленью.
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