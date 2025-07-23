Печень в семье просто обожают — тушим вкуснятину в сливочной заливке

Тушеная печень в сметанном соусе — это простое и полезное блюдо, которое готовится всего за 30 минут. Нежная печень с ароматным луком и чесноком в сливочном соусе получается особенно вкусной и мягкой. Такой вариант приготовления понравится даже тем, кто не очень любит печень.

Ингредиенты:

печень — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 200 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

зелень — для украшения.

Приготовление:

Печень промойте, очистите, нарежьте. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте печень, обжарьте 5–7 минут. Влейте сметану, тушите 15–20 минут. Посолите, поперчите, украсьте зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.