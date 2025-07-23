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23 июля 2025 в 07:42

Печень в семье просто обожают — тушим вкуснятину в сливочной заливке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тушеная печень в сметанном соусе — это простое и полезное блюдо, которое готовится всего за 30 минут. Нежная печень с ароматным луком и чесноком в сливочном соусе получается особенно вкусной и мягкой. Такой вариант приготовления понравится даже тем, кто не очень любит печень.

Ингредиенты:

  • печень — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сметана — 200 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • зелень — для украшения.

Приготовление:

  1. Печень промойте, очистите, нарежьте.
  2. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
  3. Добавьте печень, обжарьте 5–7 минут.
  4. Влейте сметану, тушите 15–20 минут.
  5. Посолите, поперчите, украсьте зеленью.

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печень
сметана
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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