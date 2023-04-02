Патриарх Кирилл потребовал от состоятельных россиян поделиться средствами Патриарх Кирилл потребовал от состоятельных россиян поделиться средствами с нуждающимися

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к состоятельным россиянам с требованием поделиться средствами с нуждающимися, передает РИА Новости. Во время проповеди после Божественной литургии в храме Преображения Господня он подчеркнул, что это буквально единственный способ получить прощение от Бога. Патриарх напомнил, что в былые времена многие состоятельные купцы помогали развивать экономику России за счет инвестиций.

Каждый состоятельный человек должен помнить, что он будет оправдан перед Богом только тогда, когда от его имени будет оказываться помощь другим людям... Богатство дается для того, чтобы в первую очередь делать добрые дела, — сказал Кирилл.

Он отметил, что большие богатства — это большая ответственность для человека и никакие состояния не должны становиться разрушительным соблазном для души человека. Патриарх призвал всех россиян не терять это чувство ответственности.

Ранее Кирилл предупредил, что желание уничтожить Россию обернется «концом мира». Предстоятель РПЦ напомнил, что РФ обладает «мощным оружием» и «сильными людьми», которые никогда не сдавались врагам. Несмотря на это, как указал Кирилл, безумцы пытаются подчинить Россию и навязать ей те ценности, которые «даже ценностями назвать невозможно»