Общество

Патриарх Кирилл назвал время пандемии уникальным

22:56, 28 мая 2020
Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса — уникальное время для духовного роста человека, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, цитирует его РИА Новости.

Патриарх Кирилл призвал использовать эту возможность для осмысления своей жизни и «для изменения к лучшему». Он добавил, что пройдёт и это время и что мы снова вернёмся в суету ежедневных обязательств, забот, трудов, и тем важнее воспользоваться сейчас этим шансом, поскольку неизвестно, «даст ли ещё Господь такую возможность».

Предстоятель РПЦ призвал максимально очистить свой разум, свою душу, свою совесть с тем, чтобы совершить духовный прорыв в своей жизни.

Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл заявил, что люди не могут «силой разума» немедленно остановить эпидемию коронавируса. По его мнению, это приводит к выводу, что поиск разумного, научного решения этой проблемы должен сопровождаться духовным ростом человека.

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