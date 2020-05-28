Патриарх Кирилл назвал время пандемии уникальным

https://static.news.ru/photo/76e86fae-a11d-11ea-9f2a-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса — уникальное время для духовного роста человека, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, — цитирует его РИА Новости.

Патриарх Кирилл призвал использовать эту возможность для осмысления своей жизни и «для изменения к лучшему». Он добавил, что пройдёт и это время и что мы снова вернёмся в суету ежедневных обязательств, забот, трудов, и тем важнее воспользоваться сейчас этим шансом, поскольку неизвестно, «даст ли ещё Господь такую возможность».

Предстоятель РПЦ призвал максимально очистить свой разум, свою душу, свою совесть с тем, чтобы совершить духовный прорыв в своей жизни.

Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл заявил, что люди не могут «силой разума» немедленно остановить эпидемию коронавируса. По его мнению, это приводит к выводу, что поиск разумного, научного решения этой проблемы должен сопровождаться духовным ростом человека.