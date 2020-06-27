Пассажирский поезд сбил девочку в Тамбовской области

https://static.news.ru/photo/008c4d54-b896-11ea-9cce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тамбовской области под колёсами поезда погибла девочка-подросток.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую. По её словам, инцидент произошёл 27 июня в 17 часов 45 минут на перегоне станций Рада — Цена.

Пассажирским поездом сообщением Астрахань — Санкт-Петербург смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения, — цитирует агентство Марковскую.

При этом отмечается, что юноша 2004 года рождения, который находился рядом, не пострадал. Ведётся проверка инцидента.

Как писал NEWS.ru, турист из Индии был сбит электричкой в Москве во время игры в снежки. От полученных травм он скончался по дороге в больницу. По словам знакомого погибшего туриста, тот увидел снег первый раз в жизни. Вместе с двумя своими родственницами он стал играть в снежки и не заметил поезда.