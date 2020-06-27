Общество

Пассажирский поезд сбил девочку в Тамбовской области

19:42, 27 июня 2020 20
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тамбовской области под колёсами поезда погибла девочка-подросток.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую. По её словам, инцидент произошёл 27 июня в 17 часов 45 минут на перегоне станций Рада — Цена.

Пассажирским поездом сообщением Астрахань — Санкт-Петербург смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения, цитирует агентство Марковскую.

При этом отмечается, что юноша 2004 года рождения, который находился рядом, не пострадал. Ведётся проверка инцидента.

Как писал NEWS.ru, турист из Индии был сбит электричкой в Москве во время игры в снежки. От полученных травм он скончался по дороге в больницу. По словам знакомого погибшего туриста, тот увидел снег первый раз в жизни. Вместе с двумя своими родственницами он стал играть в снежки и не заметил поезда.

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