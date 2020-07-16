Россиян могут обязать регистрироваться на Госуслугах при возвращении в РФ

https://static.news.ru/photo/af3f9b80-c773-11ea-8184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухнедельный карантин для прибывающих в РФ регулярными авиарейсами с 15 июля 2020 года отменён, рассказали в Роспотребнадзоре. Постановление касается стран, с которыми планируется возобновить воздушное сообщение. Когда и в какие государства восстановят перелёты, ведомство не указывает.

Однако федеральная служба уведомила, что граждане РФ, собирающиеся вернуться в Россию регулярными рейсами из-за границы, во время регистрации на борт должны заполнить на портале Госуслуг специальную форму. В течение трёх суток им надо загрузить в онлайн-документ результат тестов на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19). Но и это ещё не всё — в самолёте им предстоит заполнить анкету по прилагаемой форме на русском языке, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Для иностранцев, прибывающих на этих же рейсах, вводятся другие требования. Все оформленные документы в течение суток необходимо передать в территориальное отделение федеральной службы по месту дальнейшего следования пассажиров.

Правило регистрации на рейсы в РФ через Госуслуги ввели не так давно — для вывозных рейсов, возвращающих россиян, застрявших за рубежом. Такие перелёты разовые, а не регулярные.

Ранее в ведомстве отмечали, что приезжающие из-за рубежа больше не обязаны соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию. С 15 июля им достаточно иметь при себе документ с отрицательным тестом на COVID-19. Если при себе у приезжающих не будет такой справки, то им придётся в трёхдневный срок пройти тест на коронавирус методом ПЦР и подтвердить отсутствие заболевания. В противном случае пассажира могут не допустить на борт. Такие решения будет принимать компания-перевозчик.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

15 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиационные власти РФ в ближайшее время представят информацию о запуске международного авиасообщения, писал NEWS.ru.