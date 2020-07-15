Авиавласти РФ готовят данные о запуске международного авиасообщения

https://static.news.ru/photo/38c8201c-c692-11ea-bd66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авиавласти РФ в ближайшие дни представят информацию о возобновлении международного сообщения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также мы ведём сейчас работу по возобновлению международного авиационного сообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нами критериям, на принципе взаимности. И мы ожидаем, что авиационные власти в самое ближайшее время представят нам соответствующую информацию, — цитирует её ТАСС.

Она уточнила, что Минкомсвязь, Росавиация и МИД РФ проделали большую работу по возвращению российских граждан из-за границы. На фоне пандемии на родину вернулись 266 тысяч россиян.

Границы многих стран оказались закрыты из-за пандемии коронавируса. В последние недели ряд стран начали ослаблять пограничный режим. Так, например, Евросоюз разрешил перемещения внутри содружества. Российские же границы пока остаются на замке, хотя и введены исключения для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам.

Ранее, как писал NEWS.ru, в АТОР сообщили, что уже восемь стран готовы принять россиян. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. В свою очередь Россия отменила обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа. Прибывающим пассажирам с 15 июля достаточно иметь при себе документ с отрицательным тестом на COVID-19.