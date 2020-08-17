Пашаев: жизни Ефремова угрожает опасность

https://static.news.ru/photo/62353390-e08c-11ea-a2f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что нарушения речи и онемение конечностей выявлены у его подопечного из-за нарушения мозгового кровообращения.

По его словам, отец актёра умер от подобных проблем со здоровьем.

У Ефремова нарушения речи и онемение конечностей из-за нарушения мозгового кровообращения. Это началось ещё до вызова в суд скорой помощи. Также Ефремов страдает хронической прогрессирующей болезнью лёгких, его жизни угрожает опасность, — отметил юрист в Мосгорсуде.

У Пашаева даже есть выписка из эпикриза, согласно которой Ефремову необходимы двухчасовые прогулки на свежем воздухе, передаёт ТАСС.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Там артисту был поставлен диагноз «инсульт». 15 августа стало известно, что актёра выписали.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал появившиеся слухи о том, что актёр симулировал инсульт. По мнению защитника, не верить в инсульт Ефремова могут только «моральные уроды», у него есть все документы, подтверждающие диагноз. Пашаев также добавил, что «нельзя глумиться над человеком, когда он болеет».