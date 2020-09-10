Пашаев заявил, что работал с Ефремовым безвозмездно

https://static.news.ru/photo/3f2a5860-f376-11ea-92e9-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев уверяет, что представлял интересы актёра Михаила Ефремова на безвозмездной основе.

Я и мой партнёр Елизавета Шаргородская работали бесплатно. Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров, — заявил юрист в интервью «Москве 24».

Адвокат добавил, что проделанной работой удовлетворён и рассчитывает на продолжение сотрудничества с актёром при подготовке апелляции на приговор.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Кроме того, артисту запретили в течение трёх лет управлять автомобилем и обязали выплатить 800 тысяч рублей одному из потерпевших по делу.

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, телеведущей Ксении Собчак и публициста Анатолия Вассермана, приговор Ефремову мог быть мягче, если бы он отказался от услуг Пашаева.

Как ранее писал NEWS.ru, Ефремов на следующий день после приговора заявил, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его во время апелляции. По словам актёра, его супруга уже ищет нового защитника.