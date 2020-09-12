Пашаев прокомментировал видео со своим танцем в полуголом виде под «Мурку»

https://static.news.ru/photo/0984c53c-f4f3-11ea-8a05-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не помнит, когда и при каких обстоятельствах было снято видео, на котором он, обёрнутый в полотенце, танцует под «Мурку».

В беседе с Life юрист рассказал , что действие ролика происходит у него дома.

Когда оно было снято и при каких обстоятельствах, я не помню, отдыхали мы просто, но видео очень старое. Так как на видео мой вес точно больше 100 кг, а сейчас я вешу 92 кг, похудел я давно, соответственно, и видео того времени, — поделился комментарием адвокат.

Ранее ролик, где Пашаев танцует под песню «Мурка» с некой женщиной, распространился по соцсетям. В видео присутствует подпись, что это «из солнечных Мытищ музыкальный привет» актёру Михаилу Ефремову, которого адвокат защищал в процессе по делу о ДТП со смертельным исходом.

Адвокатская палата Северной Осетии нашла в действиях Пашаева в ходе процесса признаки нарушения профессиональной этики, эти выводы подтвердила Федеральная палата адвокатов. Министерство юстиции объявило о намерении лишить Пашаева адвокатского статуса, писал NEWS.ru. Юрист Андрей Князев заявил, что за допущенные в ходе процесса нарушения Пашаеву может грозить уголовная ответственность.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.