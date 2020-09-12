Пашаев прокомментировал видео со своим танцем в полуголом виде под «Мурку»

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не помнит, когда и при каких обстоятельствах было снято видео, на котором он, обёрнутый в полотенце, танцует под «Мурку».
В беседе с Life юрист
Когда оно было снято и при каких обстоятельствах, я не помню, отдыхали мы просто, но видео очень старое. Так как на видео мой вес точно больше 100 кг, а сейчас я вешу 92 кг, похудел я давно, соответственно, и видео того времени, — поделился комментарием адвокат.
Ранее ролик, где Пашаев танцует под песню «Мурка» с некой женщиной, распространился по соцсетям. В видео присутствует подпись, что это «из солнечных Мытищ музыкальный привет» актёру Михаилу Ефремову, которого адвокат защищал в процессе по делу о ДТП со смертельным исходом.
Адвокатская палата Северной Осетии нашла в действиях Пашаева в ходе процесса признаки нарушения профессиональной этики, эти выводы подтвердила Федеральная палата адвокатов. Министерство юстиции объявило о намерении лишить Пашаева адвокатского статуса, писал NEWS.ru. Юрист Андрей Князев заявил, что за допущенные в ходе процесса нарушения Пашаеву может грозить уголовная ответственность.
Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
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