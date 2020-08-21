Пашаев представил новые подробности ДТП с участием Ефремова

https://static.news.ru/photo/2e8acb46-c3d0-11ea-81ab-fa163e074e61_660.jpg Адвокат Эльман Пашаев Фото: pashaev.elman/instagram.com

Адвокат Эльман Пашаев, ранее представлявший интересы Михаила Ефремова, заявил, что на руле автомобиля не было отпечатков пальцев актёра.

Юрист в эфире YouTube-шоу «Соловьёв LIVE» предоставил заключение экспертов, где было сказано, что они не обнаружили отпечатков пальцев Ефремова на руле автомобиля. При этом Пашаев не стал называть имя человека, который управлял машиной в тот вечер.

Пашаев предполагает, «кто на самом деле был за рулём» в момент аварии. По его словам, отпечатки пальцев именно этого человека были на руле.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, вдова водителя, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, Маргарита Захарова назвала актёра в суде убийцей. Дело слушается в Пресненском суде Москвы. Сегодня на заседании показания дают потерпевшие по уголовному делу, также ожидается допрос самого артиста.