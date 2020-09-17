Пашаев не знает, будет ли присутствовать на рассмотрении своего дела

https://static.news.ru/photo/e55b217a-f8ed-11ea-9ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев, на которого Минюст завёл дисциплинарное дело после его работы с актёром Михаилом Ефремовым, ещё не решил, поедет ли он в Северную Осетию, где будет проходить процесс.

Заседание совета палаты адвокатов региона должно состояться 18 сентября.

Решение ещё не принимал, пока занят работой, — сказал Пашаев РИА Новости.

Миниюст России внёс представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева в адвокатскую палату Северной Осетии из-за публичных высказываний во время процесса над Ефремовым.

Его коллега Александр Добровинский, который представлял интересы потерпевшей стороны, родственников погибшего в аварии водителя-курьера Сергея Захарова, ведомство также собирается привлечь к дисциплинарной ответственности, но это представление рассмотрят уже в Москве.

Михаила Ефремова после громкого судебного процесса приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое он совершил, будучи пьяным и в котором погиб человек. Адвокат актёра выстроил линию защиты, основанную на том, что Ефремов не был за рулём своего автомобиля Jeep Grand Cherokeе. Кроме того, Пашаев настаивал на том, что Ефремов ничего не помнит и его подставили.

Как писал NEWS.ru, ранее осуждённый на восемь лет за аварию со смертельным исходом в центре столицы актёр Михаил Ефремов в разговоре с журналистами рассказал о своих мыслях по поводу возможной мести властей за его участие в сатирическом проекте «Гражданин поэт».