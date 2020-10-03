Эксперт назвал процент российских пар, которые спят порознь

Ещё сто лет назад многие пары спали в отдельных кроватях, и ни у кого не возникало мысли, что такой уклад говорит о проблемах в отношениях между супругами. Сегодня же в обществе укоренилось представление о том, что ночной отдых в разных комнатах свидетельствует о разладе в доме. Однако специалисты смотрят на эту проблему не так радикально. О чём же всё-таки говорит желание мужчины и женщины спать раздельно и как такая практика может влиять на отношения — в материале NEWS.ru.

Исторически так сложилось, что пары в России стали спать в одной постели не так давно. Обусловлено это было стеснёнными бытовыми условиями и отсутствием возможности поставить в квартире две кровати. Раньше же общее ложе использовалось только для занятий любовью, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог Елена Данилова.

Несмотря на укоренившееся представление о том, что пара должна спать в одной кровати, многие россияне предпочитают отдыхать раздельно. Ведь романтика совместного сна может быть омрачена многими факторами, например, разными биологическими ритмами и привычками, храпом или банальным перетягиванием одеяла, поясняет специалист. Они могут привносить напряжение в отношения и провоцировать недосып. А недостаток сна, в свою очередь, зачастую приводит к снижению сексуального влечения и набору лишнего веса, что точно не пойдёт на пользу паре, считает Данилова.

Сон — очень важная часть жизни любого человека. Именно во время него происходят обработка и «пересчёт» информации, полученной за день. Поэтому если вы хотите дольше сохранять жизненную активность и быть эффективным работником, стоит уделять ночному отдыху такое же пристальное внимание, как и правильному питанию. И дело даже не всегда в том, что партнёр может своими действиями нарушать ваш отдых, но и в том, что с точки зрения энергетики сон — очень интимный процесс, во время которого происходит восстановление тела. А значит, ночью правильнее находиться одному, чтобы утром встретиться со своей второй половинкой обновлённым и начать день, как будто заново родился. Елена Данилова психолог психолог

Раздельно спят примерно 40% российских пар, заявила в разговоре с NEWS.ru сексолог Инна Глуз-Широкова. Чаще всего такие предпочтения свидетельствуют о том, что в отношениях между мужчиной и женщиной есть проблемы — причём не только интимного, но и эмоционального характера. Желание спать в разных кроватях может говорить о том, что любящим друг друга людям в какой-то момент стало сложно находиться близко на такой ограниченной территории, как кровать.

Однако если оба человека не чувствуют дискомфорта и разлада в отношениях при раздельном отдыхе, то он считается абсолютно допустимым. В таком случае важнее всего не то, как люди спят, а то, как они относятся друг к другу и проявляют теплоту, считает Глуз-Широкова. Она также отметила, что с возрастом увеличивается вероятность того, что пара предпочтёт отдых в разных кроватях.

Возрастные пары чаще спят раздельно, чем молодые. В этой категории данный феномен мы больше рассматриваем как норму, нежели проблему. Ведь с годами многие люди становятся более привередливыми, и им сложнее расслабиться, если рядом, к примеру, кто-то храпит или перетягивает одеяло. Кроме того, пары, которые долго прожили вместе, уже не ведут такую активную интимную жизнь, как в молодости, и воспринимают отношения как «нерушимые» — а значит, сон в разных постелях не может им навредить. Инна Глуз-Широкова сексолог сексолог

При этом Глуз-Широкова рекомендовала партнёрам, которые хотят спать вместе, однако не могут делать это из-за раздражающих факторов, пообщаться с психологом на тему тревожности.