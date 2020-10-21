Папа римский поддержал однополые союзы

https://static.news.ru/photo/00305494-13b9-11eb-8382-fa163e074e61_660.jpg Папа Франциск Фото: Alessia Giuliani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однополые пары должны иметь возможность оформлять свои отношения в форме гражданского союза, потому что имеют право на семью. Об этом заявил папа римский Франциск.

Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они — дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключён. Мы должны <...> принять закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой, — приводит слова из интервью папы Франциска газета Il Corriere della Serra.

Уточняется, что понтифик сделал заявление в документальном фильме «Франциск» американского режиссёра Афинеевского. Премьера состоялась 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.

Ранее Европейская комиссия предложила легализовать однополые союзы во всех странах Евросоюза, а несогласных с этим — покинуть содружество. Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. При этом национальное право государств, запрещающее такие союзы, учитываться не будет.

Не все страны Европы положительно относятся к представителям ЛГБТ-сообщества. Чаще всего негативный настрой к однополым бракам выражается в странах Прибалтики. Сопротивляются этому и в странах с сильными католическими традициями, например в Италии и Польше.

Однополые свадьбы в Европе разрешили играть только после наступления XXI века. Первой страной, легализовавшей гей-браки в 2001 году, стала Голландия. Через два года за ней последовала Бельгия. В 2005-м право официально оформить свои отношения получили геи католической Испании, этому способствовал приход к власти социалистов во главе с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Либерально настроенный премьер решил воплотить в жизнь давний лозунг европейских левых — «занимайтесь любовью, а не войной». Легализация гей-браков произошла практически сразу после решения вывести испанские войска из Ирака и отказаться от участия в американских военных операциях.

В 2009-м однополые браки разрешили в Норвегии и Швеции. Это произошло после того, как гомосексуалистам позволили жениться Канада и Южно-Африканская Республика.

В 2010 году геям и лесбиянкам было позволено играть свадьбы в Португалии и находящейся далеко на севере Исландии. Их примеру в том же году последовала Южная Аргентина.

В Дании, славящейся либеральными ценностями, гей-браки разрешили лишь в 2012-м, только через год — во Франции. Президент-социалист Франсуа Олланд считал легализацию гомосексуальных браков важнейшим пунктом своей предвыборной программы и после прихода к власти поспешил продавить это решение в парламенте.

В 2015-м однополые браки разрешили в Ирландии. При этом только в 2018-м в этой стране прошёл референдум, на котором большинство жителей высказались за разрешение абортов. В 2017-м геям разрешили жениться в Финляндии и Германии. Однополые браки должны легализовать с начала следующего года в Австрии.

В то же время в Польше, Венгрии, Латвии, Литве, Болгарии, Сербии, Молдавии, Черногории действует конституционный запрет на гомосексуальные браки. К этим странам могла бы присоединиться и Румыния, но избиратели своим равнодушием к проблеме провалили такую возможность.

При этом стоит учитывать, что в ряде государств Европы признаются не однополые браки, а более смягчённые юридически формы гражданских союзов гомосексуалистов. Такие нормы действуют в Сан-Марино, на Кипре, в Греции, Андорре, Швейцарии, Хорватии, Словении, Чехии, Венгрии, Лихтенштейне, Эстонии. Там по-прежнему браком считается только союз мужчины и женщины, однако партнёры-гомосексуалисты могут договориться о наследовании имущества. Неоднозначное отношение к гей-бракам сложилось в Великобритании. С 2014 года они признаются в Англии, Шотландии и Уэльсе, но в Северной Ирландии можно заключать только партнёрские гражданские союзы, писал NEWS.ru.