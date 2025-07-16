Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 16 июля, фото и видео

Панда Катюша чистит зубы бамбуковой палкой. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 16 июля?

Что Катюша делает с бамбуком

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша ест бамбук и как будто чистит им зубы. Она отметила, что маленькая панда использует бамбук не только как еду, но и как зубную щетку.

«Лучше бамбуковой палки нет ничего на свете: это и еда, и щетка для чистки зубов!» — написала Акулова.

Подписчики обратили внимание на то, что Катюша уже очень ловко обращается с бамбуком.

«Катерина выросла — как бамбук держит, как обращается с ним! Очень ловко, умело!»;

«Катюша очень ловко уже обращается с бамбуком. Как настоящая взрослая панда! Хотя для нас она все равно малышка»;

«Какая красотка! И чистюля!» — написали они.

Что делает Жуи в жаркие дни

Светлана Акулова также показала ролик, в котором папа Катюши, большая панда Жуи, вышел в уличный вольер в жаркий день.

«Даже в жару Жуи иногда выходит в уличный вольер и познает дзен! Этому способствует система орошения в вольерах, благодаря чему панды чувствуют себя комфортно и могут наслаждаться летними денечками!» — сообщила директор столичного зоопарка.

Комментаторы назвали Жуи красавцем и предположили, что он любит жару.

«Жуи — красавчик! Ну просто великолепен! Видимо, любит жару! Жаркий мужчина!»;

«Довольный Жуишка!»;

«Здорово, что в зоопарке созданы такие классные условия! А Жуи — красавец! Любит пожариться на солнышке», — написали россияне.

Ранее Акулова рассказала, что панды сейчас будут больше находиться во внутренних вольерах из-за жары.

«В связи с пришедшей жарой и высокой температурой наши любимые панды будут много времени находиться во внутренних вольерах, иногда даже принудительно, чтобы не нанести себе вред в виде теплового удара! Во внутренних вольерах поддерживается комфортная температура, работает система орошения и бамбук всегда свежий, а через систему вентиляции поступает свежий воздух! Так что не волнуйтесь по поводу того, что их не выпускают на прогулку! Все делается исключительно для их благополучия и комфорта!» — пояснила она.

Читайте также:

Рубль ждет девальвация? Курс доллара сегодня, 16 июля, что с евро и юанем

Магнитные бури сегодня, 16 июля: что завтра, корональная дыра на Солнце

Почему не работает YouTube 16 июля: замедление, причины сбоев, отключение