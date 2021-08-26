Памфилова в ответ на критику пригласила Собчак наблюдателем на выборы

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ответила на критику телеведущей и политика Ксении Собчак, которая высказывала сомнения в честности выборов в России. Глава ЦИК пригласила её стать наблюдателем на голосовании. Такое заявление она сделала в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ведущий шоу Александр Гамов рассказал Памфиловой, что Собчак «заранее обвинила ЦИК в подтасовке голосов» и выразила недоверие к результатам голосования. Руководитель комиссии ответила, что её «абсолютно не интересует мнение этой особы».

Пусть приходит наблюдателем и поработает хоть немножко на честность выборов и пусть сама убедится в этом, — добавила Памфилова.

Ведущий не уточнил, о каком именно высказывании Собчак говорил. 25 августа в её Telegram-канале была опубликована запись с прогнозами о том, «какой может быть Госдума здорового человека при честных выборах».

Не тех, результаты которых рисуют провластные соцопросники. Не тех, что есть сейчас на самом деле, потому что, ну камон, кто верит в честные итоги выборов в России? Что нам покажут реальное соотношение сторон или что сторонников Навального допустят? — написала она.

Некоторое время назад стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян. По мнению правозащитника Григория Мельконьянца, ограничение доступа к видеонаблюдению является попыткой «скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках».