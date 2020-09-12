Памфилова призвала к ответственности руководителей «провокаторов от СМИ»

https://static.news.ru/photo/78750852-f5a8-11ea-92c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦИК России/vk.com

Главреды «провокаторов от СМИ» на выборах должны нести минимум административную ответственность, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По её словам, ведомство специально упростило процедуру аккредитации журналистов, чтобы позволить им работать.

Если вы подписываетесь, значит, вы ручаетесь за тех, кого вы направляете. Не только те, кто сами занимаются провокациями, но и главные редакторы, которые направляют людей, тоже должны нести по крайней мере административную ответственность <...> На этот раз, я считаю, нельзя это оставлять, — цитирует чиновницу ТАСС.

Она добавила, что в Центризбирком России не поступали жалобы по поводу придомового голосования. По её словам, некоторые избиратели не хотят пускать в свои дома членов избиркомов и предпочитают голосовать за пределами жилища. Они вправе поступать так, если считают нужным, отметила председатель ЦИК.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы.

Ранее NEWS.ru писал, что Памфилова попросила региональные избиркомы фиксировать на видео процесс волеизъявления граждан на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о голосовании «на багажниках». Она также потребовала обеспечить проход на места голосования «всем наблюдателям, включая резерв».