Памфилова попросила всех ВИП-чиновников голосовать в масках

https://static.news.ru/photo/a8bb71ee-b6f2-11ea-a3e1-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: ЦИК России/facebook.com

Высокопоставленные чиновники при голосовании по поправкам в Конституцию РФ обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, как и все граждане. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Как сообщает РИА Новости, Памфилова обратилась к «так называемым ВИПам» — высокопоставленным должностным лицам федерального и регионального уровня — и попросила не ставить «членов наших комиссий в неудобное положение».

Вы также обязаны, независимо от должности, соблюдать все те меры санитарно-эпидемиологической безопасности... прийти, взять маску, надеть маску, надеть перчатки, ручку взять и сделать всё то, что делают все граждане, — цитирует её агентство.

Памфилова добавила, что гипотетически представляет ситуацию, что такой чиновник может прийти без маски и перчаток на голосование и председатель избирательной комиссии спасует указать ему на это. А это может вызвать раздражение у людей.

Также Памфилова обратилась к председателям избирательных комиссий с просьбой настаивать на соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, даже если перед ними депутат или губернатор.

NEWS.ru писал, что 15% москвичей будут голосовать по поправкам в Конституцию онлайн. Об этом заявил замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Принять участие в электронном голосовании смогут жители Москвы и Нижнего Новгорода, которые имеют постоянную регистрацию в этих городах.

Изменения в Основной закон были приняты Федеральным собранием, они одобрены всеми региональным парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийской процедуры голосования.