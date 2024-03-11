Озвучены дата и место похорон легенды советского телевидения Моргуновой Похороны диктора Моргуновой пройдут на Троекуровском кладбище 14 марта

Похороны народной артистки России и легендарного диктора советского телевидения Светланы Моргуновой пройдут на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ТАСС ее племянник, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Церемония прощания с артисткой запланирована на 14 марта.

Свиридов добавил, что поклонники Моргуновой смогут проститься с ней в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского. После этого ее похорнят на Троекуровском кладбище.

О смерти Светланы Моргуновой стало известно вечером 10 марта. Всего за четыре дня до ухода она отпраздновала день рождения. По словам помощницы Моргуновой, теле- и радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце. Она также отметила, что пребывает в шоке от этого известия, и уточнила, что артистка ничем не болела.

Близкая подруга Моргуновой Вера Мусатова рассказала, что народная артистка России умерла из-за оторвавшегося тромба. Также, по ее словам, Моргунова не оправилась после потери сына, который умер в 2020 году, и постепенно угасала.

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Училась в театральной студии при театре имени Моссовета. С 1961 года Моргунова была диктором Центрального телевидения СССР. Работала в разных жанрах: знакомила зрителей с программой телепередач, а также провела многие выпуски «Голубого огонька» и «Утренней почты».